россияне снаряжают "шахеды" капсулами с отравляющим газом - ЦПД

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 15065 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 62608 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 35569 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 40724 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 48294 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 88775 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 81302 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35220 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60412 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109059 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
50%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 85408 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 48967 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 26537 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 20676 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 7888 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 62664 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 85557 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 88797 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 81321 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 181924 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 49079 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28329 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29410 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30808 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 33139 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

россияне снаряжают "шахеды" капсулами с отравляющим газом - ЦПД

Киев • УНН

 • 4360 просмотра

россия использует против Украины дроны-камикадзе Shahed с капсулами отравляющего газа CS. Враг может разбрасывать капсулы для поражения людей.

россияне снаряжают "шахеды" капсулами с отравляющим газом - ЦПД

российские захватчики используют против Украины дроны-камикадзе типа Shahed, который снаряжен капсулами с отравляющим газом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Враг использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами

- сообщили в ЦПД.

Отмечается, что ЦПД верифицировал эту информацию в спецслужбах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (ирритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

"Вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей. Вместе с тем информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются отравляющими веществами, не подтверждается", - отметили в ЦПД.

Ранее 

Международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на военные источники сообщило, что россияне наносят химические отравляющие вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/"Герань-2". Это делается для того, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.

Пленный гражданин Китая заявил, что украинский командир спас его от смерти после химатаки14.04.25, 20:42 • 19552 просмотра

"рашисты наносят химические отравляющие вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/"Герань-2", чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов. Пока мы не имеем дополнительных свидетельств, что это действительно носит какой-то массовый характер, но рекомендация не касаться обломков сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность - выглядит достаточно логичной", - говорится в сообщении.

InformNapalm отмечает, что в россии уже давно действуют целые институты, которые разрабатывают боевые отравляющие вещества.

"И даже российские спецслужбы, действующие за рубежом, любили их использовать для особо извращенных способов убийства противников путина", - говорится в сообщении.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что россияне начали активно применять сбросы с отравляющими веществами. Известно о таких случаях на Купянском направлении.

Еще в сентябре 2024 года сообщалось, что россияне активно используют боеприпасы с отравляющими веществами, которые сбрасывают с коптеров и беспилотников.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Шахед-136
Украина
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77