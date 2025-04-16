россияне снаряжают "шахеды" капсулами с отравляющим газом - ЦПД
Киев • УНН
россия использует против Украины дроны-камикадзе Shahed с капсулами отравляющего газа CS. Враг может разбрасывать капсулы для поражения людей.
российские захватчики используют против Украины дроны-камикадзе типа Shahed, который снаряжен капсулами с отравляющим газом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Враг использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами
Отмечается, что ЦПД верифицировал эту информацию в спецслужбах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (ирритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.
"Вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей. Вместе с тем информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются отравляющими веществами, не подтверждается", - отметили в ЦПД.
Ранее
Международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на военные источники сообщило, что россияне наносят химические отравляющие вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/"Герань-2". Это делается для того, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.
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"рашисты наносят химические отравляющие вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/"Герань-2", чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов. Пока мы не имеем дополнительных свидетельств, что это действительно носит какой-то массовый характер, но рекомендация не касаться обломков сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность - выглядит достаточно логичной", - говорится в сообщении.
InformNapalm отмечает, что в россии уже давно действуют целые институты, которые разрабатывают боевые отравляющие вещества.
"И даже российские спецслужбы, действующие за рубежом, любили их использовать для особо извращенных способов убийства противников путина", - говорится в сообщении.
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что россияне начали активно применять сбросы с отравляющими веществами. Известно о таких случаях на Купянском направлении.
Еще в сентябре 2024 года сообщалось, что россияне активно используют боеприпасы с отравляющими веществами, которые сбрасывают с коптеров и беспилотников.