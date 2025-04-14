Пленный гражданин Китая заявил, что украинский командир спас его от смерти после химатаки
Киев • УНН
Китайский военнопленный рассказал, как украинский командир спас его от российского обстрела и химического оружия. Он был поражен человечностью ВСУ.
Китайский военнопленный рассказал, как украинский командир спас его от российских обстрелов и уберег от смерти от химического оружия, которое использовали россияне. Гражданин Китая, воевавший на стороне россии и попавший в плен к украинским военным, также рассказал, что был поражен человечным отношением к нему ВСУ. Об этом Ван Гуанцзюнь сообщил пресс-конференции военнопленных граждан КНР передает корреспондент УНН.
В украинском блиндаже мы попали под обстрел. И это вероятно было какое-то химическое оружие, потому что невозможно было дышать этим газом, который распылялся. Украинский командир командовал, что делать, где прятаться, чтобы во время этого обстрела выжить
Военнопленный объяснил, что не знал, как устроены укрепления, поэтому не понимал, куда именно надо бежать, чтобы спрятаться. Но поделился, что в последний момент, когда он почти потерял сознание, командир ВСУ спас его.
Когда покидали силы, я начал терять сознание, потому что не мог дышать, тогда я почувствовал, что кто-то схватил за воротник и вытащил меня из этой норы на воздух. Из-за действия газа очень были большие выделения в носу, во рту. Это повлияло на зрение, я сейчас тоже не очень хорошо вижу
По его словам, на тот момент группе военных удалось спрятаться и соседнем лесу. Ван остался поражен тем, что украинские военные спасли и помогали ему несмотря на собственные травмы.
Нас было трое, мы под обстрелом выбирались под руководством украинского командира и из трех один человек погиб от обстрела. Мы добирались около трех-четырех часов, поэтому я остался глубоко поражен украинскими военными, которые помогали выбираться, хоть и были ранены в тот момент
Он добавил, что в этот страшный момент, единственное, о чем он мог думать, это то, чтобы "рядом была мама. Других мыслей не было". Военнопленный добавил, что после этого случая он с украинскими военными вернулся в предыдущий блиндаж и уже находился там последнее время.
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео допроса граждан Китая, которые были взяты в плен украинскими бойцами. Один из них рассказал, что впервые взял в руки оружие, а второй отметил, что украинский военный спас ему жизнь, когда россияне сбросили на него снаряд с газом.
Следователи СБУ допросили пленных военных из Китая: видео09.04.25, 22:31 • 8489 просмотров