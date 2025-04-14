Пленный гражданин Китая заявил, что украинский командир спас его от смерти после химатаки

Китайский военнопленный рассказал, как украинский командир спас его от российских обстрелов и уберег от смерти от химического оружия, которое использовали россияне. Гражданин Китая, воевавший на стороне россии и попавший в плен к украинским военным, также рассказал, что был поражен человечным отношением к нему ВСУ. Об этом Ван Гуанцзюнь сообщил пресс-конференции военнопленных граждан КНР передает корреспондент УНН.

В украинском блиндаже мы попали под обстрел. И это вероятно было какое-то химическое оружие, потому что невозможно было дышать этим газом, который распылялся. Украинский командир командовал, что делать, где прятаться, чтобы во время этого обстрела выжить - сказал Ван Гуанцзюнь.

Военнопленный объяснил, что не знал, как устроены укрепления, поэтому не понимал, куда именно надо бежать, чтобы спрятаться. Но поделился, что в последний момент, когда он почти потерял сознание, командир ВСУ спас его.

Когда покидали силы, я начал терять сознание, потому что не мог дышать, тогда я почувствовал, что кто-то схватил за воротник и вытащил меня из этой норы на воздух. Из-за действия газа очень были большие выделения в носу, во рту. Это повлияло на зрение, я сейчас тоже не очень хорошо вижу - рассказал Ван.

По его словам, на тот момент группе военных удалось спрятаться и соседнем лесу. Ван остался поражен тем, что украинские военные спасли и помогали ему несмотря на собственные травмы.

Нас было трое, мы под обстрелом выбирались под руководством украинского командира и из трех один человек погиб от обстрела. Мы добирались около трех-четырех часов, поэтому я остался глубоко поражен украинскими военными, которые помогали выбираться, хоть и были ранены в тот момент - отметил Ван.

Он добавил, что в этот страшный момент, единственное, о чем он мог думать, это то, чтобы "рядом была мама. Других мыслей не было". Военнопленный добавил, что после этого случая он с украинскими военными вернулся в предыдущий блиндаж и уже находился там последнее время.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео допроса граждан Китая, которые были взяты в плен украинскими бойцами. Один из них рассказал, что впервые взял в руки оружие, а второй отметил, что украинский военный спас ему жизнь, когда россияне сбросили на него снаряд с газом.

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