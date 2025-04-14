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Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

Київ • УНН

 • 19550 перегляди

Китайський військовополонений розповів, як український командир врятував його від російського обстрілу та хімічної зброї. Він був вражений людяністю ЗСУ.

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

Китайський військовополонений розповів, як український командир врятував його від російських обстрілів та вберіг від смерті від хімічної зброї, яку використовували росіяни. Громадянин Китаю, який воював на боці росії та потрапив у полон до українських військових, також розповів, що був вражений людяним ставленням до нього ЗСУ. Про це Ван Гуанцзюнь повідомив пресконференції військовополонених громадян КНР передає кореспондент УНН.

В українському бліндажі ми потрапили під обстріл. І це імовірно була якась хімічна зброя, тому що неможливо було дихати цим газом, який розпилювався. Український командир командував, що робити, де ховатися, щоб під час цього обстрілу вижити 

- сказав Ван Гуанцзюнь.

Військовополонений пояснив, що не знав, як влаштовані укріплення, тому не розумів, куди саме треба бігти, щоб сховатися. Але поділився, що в останній момент, коли він майже втратив свідомість, командир ЗСУ врятував його.

Коли покидали сили, я почав втрачати свідомість, тому що не міг дихати, тоді я відчув, що хтось вхопив за комір і витягнув мене з цієї нори на повітря. Через дію газу дуже були великі виділення у носі, в роті. Це вплинуло на зір, я зараз теж не дуже добре бачу 

- розказав Ван.

За його словами, на той момент групі військових вдалося сховатися і сусідньому лісі. Ван залишився вражений тим, що українські військові врятували та допомагали йому попри власні травми.

Нас було троє, ми під обстрілом вибиралися під керівництвом українського командира і з трьох одна людина загинула від обстрілу. Ми добиралися близько трьох-чотирьох годин, тому я залишився глибоко враженим українськими військовими, які допомагали вибиратися, хоч і були поранені у той момент 

- зазначив Ван.

Він додав, що цієї страшної миті, єдине, про що він міг думати, це те, аби "поруч була мама. Інших думок не було". Військовополонений додав, що після цього випадку він з українськими військовими повернувся у попередній бліндаж і вже перебував там останній час.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський оприлюдни відео допиту громадян Китаю, які були взяті в полон українськими бійцями. Один з них розповів, що вперше взяв до рук зброю, а другий зазначив, що український військовий врятував йому життя, коли росіяни скинули на нього снаряд із газом. 

Слідчі СБУ допитали полонених військових із Китаю: відео09.04.25, 22:31 • 8493 перегляди

Альона Уткіна

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