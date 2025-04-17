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На фронті 114 бойових зіткнень, майже половина – на Покровському напрямку

Київ • УНН

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Протягом 17 квітня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, задіяв дрони-камікадзе та здійснив обстріли.

На фронті 114 бойових зіткнень, майже половина – на Покровському напрямку

Від початку доби 17 квітня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Майже половина атак на Покровському напрямку. Про це у своєму вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1086 дронів-камікадзе та здійснили понад 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Зазнав бомбардувань Куп’янськ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок. Українські підрозділи відбили п’ять атак, три боєзіткнення на даний час тривають.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка. Наші захисники відбили 48 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 703 окупанти, з яких 480 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 26 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, одну РСЗВ, 13 одиниць автомобільної техніки, 10 БпЛА, три пункти управління БпЛА, три портативні станції радіоелектронної боротьби, чотири склади БК та 170 одиниць мототехніки; також пошкодили чотири артилерійські системи, два танки, один засіб ППО, три мотоцикли та автомобіль

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Курщині відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками, до цього часу тривають два. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 316 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо

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