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росія сьогодні наступала на Покровськ, ЗСУ знищили 200 російських військових - Зеленський

Київ • УНН

 • 8658 перегляди

17 квітня російська армія наступала на Покровськ, але ЗСУ відбили атаку. За словами Зеленського, знищено 115 одиниць техніки та ліквідовано 200 окупантів.

росія сьогодні наступала на Покровськ, ЗСУ знищили 200 російських військових - Зеленський

Сьогодні, 17 квітня, армія рф здійснила наступ на Покровськ на Донеччині. ЗСУ вдалося ліквідувати 115 одиниць ворожої техніки, 200 окупантів та ще 30 поранити. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

В мене була сьогодні важлива доповідь головкома Сирського. Я хотів би подякувати і привітати наші Збройні сили України, наші Сили оборони. Сьогодні стався наступ рф в напрямку Покровська. 14 бригада на себе прийняла удар Національної гвардії і 117 бригада також. Україна знищила повністю всю цю групу людей, це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених

- сказав Зеленський.

Він також розповів, що вчора, 16 квітня, росіяни наступали на Запорізькому напрямку.

Ворог втратив 80 людей, і 117 пораненими, і 40 одиниць техніки. Це те, про що ми говорили нашим партнерам, росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, на Харківському, на Запорізькому, і можливо, на сході, тому що вони довго там не наступали

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Понад половина з 79 боїв на фронті сьогодні сталася на Покровському напрямку.

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