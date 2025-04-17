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россия сегодня наступала на Покровск, ВСУ уничтожили 200 российских военных - Зеленский

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

17 апреля российская армия наступала на Покровск, но ВСУ отбили атаку. По словам Зеленского, уничтожено 115 единиц техники и ликвидировано 200 оккупантов.

россия сегодня наступала на Покровск, ВСУ уничтожили 200 российских военных - Зеленский

Сегодня, 17 апреля, армия рф осуществила наступление на Покровск в Донецкой области. ВСУ удалось ликвидировать 115 единиц вражеской техники, 200 оккупантов и еще 30 ранить. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

У меня был сегодня важный доклад главкома Сырского. Я хотел бы поблагодарить и поздравить наши Вооруженные силы Украины, наши Силы обороны. Сегодня произошло наступление рф в направлении Покровска. 14 бригада на себя приняла удар Национальной гвардии и 117 бригада также. Украина уничтожила полностью всю эту группу людей, это было 115 единиц техники, 200 убитых и 30 раненых

- сказал Зеленский.

Он также рассказал, что вчера, 16 апреля, россияне наступали на Запорожском направлении.

Враг потерял 80 человек, и 117 ранеными, и 40 единиц техники. Это то, о чем мы говорили нашим партнерам, россия будет делать несколько волн наступлений на Сумском, на Харьковском, на Запорожском, и возможно, на востоке, потому что они долго там не наступали

- добавил Зеленский.

Напомним

Более половины из 79 боев на фронте сегодня произошла на Покровском направлении.

Павел Башинский

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