росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині

У ніч проти 18 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.

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У п'ятницю, 18 квітня о 00:22 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики зазначили, що армія рф просунулася в двох населених пунктах на Донеччині.

ворог просунувся біля Розливу та у Костянтинополі - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 17 квітня, армія рф здійснила наступ на Покровськ на Донеччині. ЗСУ вдалося ліквідувати 115 одиниць ворожої техніки, 200 окупантів та ще 30 поранити. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

На фронті 114 бойових зіткнень, майже половина – на Покровському напрямку