росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску
05:00 • 19306 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 35333 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 101732 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 74506 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 81450 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 79213 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 64158 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 54337 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 56248 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58468 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.9м/с
44%
Популярнi новини

У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекордне стадо оленів шляхетних: фото

17 квітня, 21:40 • 16994 перегляди

окупанти перекрили рух Кримським мостом: що відомо

00:38 • 18299 перегляди

Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні

01:13 • 20782 перегляди

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

02:32 • 19649 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

04:28 • 20115 перегляди
Публікації

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

05:00 • 19308 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 101734 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 76125 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 90066 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 128744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Париж

Польща

Франція

Реклама
УНН Lite

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

05:50 • 308 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 14567 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 27854 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 31451 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 125778 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

армія рф досягла успіхів на Донеччині, просунувшись біля Розливу та Костянтинополя. Напередодні ЗСУ ліквідували багато техніки та окупантів під час наступу росіян на Покровськ.

росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині

У ніч проти 18 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.    

Деталі

У п'ятницю, 18 квітня о 00:22 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики зазначили, що армія рф просунулася в двох населених пунктах на Донеччині.

ворог просунувся біля Розливу та у Костянтинополі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, 17 квітня, армія рф здійснила наступ на Покровськ на Донеччині. ЗСУ вдалося ліквідувати 115 одиниць ворожої техніки, 200 окупантів та ще 30 поранити. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

На фронті 114 бойових зіткнень, майже половина – на Покровському напрямку17.04.25, 21:51 • 3256 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Покровськ
Донецька область
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,667.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,580.10