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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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Карти DeepState: ЗСУ відкинули ворога в Удачному, окупанти просунулися на Донеччині

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Аналітики DeepState станом на вечір 18 квітня зафіксували зміни на фронті. Сили оборони відкинули ворога в Удачному, проте окупанти просунулися в Сухій Балці та біля Нового на Донеччині.

Карти DeepState: ЗСУ відкинули ворога в Удачному, окупанти просунулися на Донеччині

Сили оборони України відкинули ворога в Удачному (центр Удачненської громади Покровського району Донеччини). Натомість окупанти просунулися в Сухій Балці та біля Нового Донецької області. Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 18 квітня о 22:57 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики зазначили, що українська армія має успіхи на Донеччині. Водночас армія рф просунулася біля двох населених пунктів.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника в Удачному (Покровський р-н, Донецька область). Ворог просунувся в Сухій Балці (Бахмутський р-н, Донецької області) та біля Нового (Краматорський р-н, Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За добу 18 квітня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 атак за день. На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.  На Курщині відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.  

росіяни просунулися біля Розливу та Костянтинополя на Донеччині18.04.25, 02:53 • 2904 перегляди

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