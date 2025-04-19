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ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

Київ • УНН

 • 2278 перегляди

Українські війська просунулися біля Торецька, тоді як російські окупанти мають успіхи на кількох напрямках. За даними ISW, просування росіян зафіксовано під Куп'янськом, Лиманом, Кураховим та в Курській області.

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

Українські захисники нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Куп'янська, Лиману, Курахового та у Курській області. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в росії

У Курській області фіксується просування з боку військ рф. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що росіяни просунулися на північну околицю н.п. Горналь (на південний захід від Суджі).

17 і 18 квітня тривали бої під н.п. Горналь та Олешня. 17 квітня російський "воєнкор" розповідав, що дані населені пункти є спірними "сірими зонами".

18 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області, але війська рф не змогли там просунутися.

російські блогери стверджували, що Сили оборони України атакували поблизу Попівки та Демидівки.

"Північна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії в прикордонній зоні Сумської області 18 квітня.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

18 квітня російські окупанти провели обмежені наступальні операції на півночі Харківської області біля Вовчанська, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Як показують опубліковані 17 і 18 квітня геолокаційні кадри, війська рф просунулися поблизу траси Р-79 Куп'янськ - Дворічна на південний захід від Західного та до східної околиці Малої Шапківки.

17 і 18 квітня російськ окупанти атакували в районі Кіндрашівки, Синьківки, Кам'янки та Петропавлівки.

18 квітня війська рф продовжували наступати на напрямку Борової, але просунутися не змогли. 17 і 18 квітня російські загарбники наступали у напрямку Борової, біля Загризового, Надії, Нововодяного та Новосергіївки.

Українська бригада, яка діяла на напрямку Борової, повідомила 18 квітня, що вона відбила російську механізовану атаку розміром у приблизно зменшений взвод у складі щонайменше 2 броньованих машин, 3 баггі та невстановленої кількості цивільної техніки в невизначеній частині Харківської області (імовірно, йдеться про напрямок Борової).

російські окупанти нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що війська рф просунулися у центрі Нового (на північний схід від Лимана).

Війська рф атакували поблизу Новомихайлівки, Нового, Рідкодуба та Ямполівки, поблизу Торського та в районі Серебрянського лісу 17 та 18 квітня.

18 квітня в Луганській обласній військовій адміністрації заявили, що російськ ізагарбники значно збільшили темпи артилерійського обстрілу лінії фронту на Лиманському напрямку.

Операція рф №3 - Донецька область

18 квітня російські окупанти продовжили наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 17 і 18 квітня війська рф атакували біля Білогорівки та з позицій біля Верхньокам'янського. російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ контратакували біля Білогорівки.

Війська рф 18 квітня продовжували наземні наступальні операції в напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. 17 і 18 квітня російські загарбники атакували в районі самого Часового Яру, в районі Курдюмівки, Озарянівки, Білої Гори та в напрямку Ступочок.

Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 квітня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Дружби (на північний схід від Торецька).

17 і 18 квітня війська рф атакували в районі самого Торецька, в районі Дачного і Диліївки, Дружби і Кримського, Сухої Балки та Олександрополя.

В Міноборони рф 18 квітня заявили, що російські війська начебто захопили Валентинівку (на південний захід від Торецька), але в ISW вважають, що путінські сили окупували цей населений пункт ще станом на 14 квітня.

Війська рф 18 квітня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися. російські загарбники атакували біля Тарасівки, Єлизаветівки, Старої Миколаївки, Миролюбівки, Водяного Другого, Новоторецького, Малинівки, Мирного, Променя, Лисівки, Шевченка, Піщаного, Котлиного, Новоолександрівки та Удачного 17 і 18 квітня.

російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували біля Лисівки, Удачного та Зеленого (на південь від Покровська).

російський блогер розповідав, що ситуація на Покровському напрямку нестабільна через часті контратаки з боку ЗСУ.

18 квітня війська рф продовжували наступати на Новопавлівському напрямку, але просунутися не змогли.

російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України увійшли в Успенівку (на північний схід від Новопавлівки), проте в ISW не бачили підтверджень.

17 і 18 квітня війська рф атакували в районі Успенівки, Новосергіївки, Преображенки та Богданівки.

російські окупанти нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 18 квітня, війська РФ просунулися в центрі Костянтинополя (на захід від Курахового).

17 і 18 квітня російські загарбники атакували в районі Костянтинополя, Андріївки, Багатиря і Розлива. російські блогери стверджували, що ЗСУ періодично контратакують поблизу Багатиря.

Російські загарбники 18 квітня продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. Війська рф атакували біля Одрадного, Вільного Поля, Комара, Веселого, Федорівки, Шевченка та Привільного 17 і 18 квітня.

російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували поблизу Комарів, Одрадного, Веселого та Шевченка.

"Південна вісь"

Ні українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність військ на напрямку Гуляйполя 18 квітня.

18 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але просунутися не змогли. Війська рф атакували біля Щербаків та Малої Токмачки 17 і 18 квітня.

У звіті ISW вказується, що ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземні дії на Дніпровському напрямку 18 квітня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 18 квітня повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 атак за день.

Карти DeepState: ЗСУ відкинули ворога в Удачному, окупанти просунулися на Донеччині18.04.25, 23:03 • 2510 переглядiв

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