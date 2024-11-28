Курахово под контролем Сил обороны – но враг давит-отбито почти 40 штурмов

Сейчас оккупанты привлекают бронетехнику для проведения штурмовых действий, но в меньшем количестве, чем в предыдущие периоды. Передает УНН со ссылкой на представителя ОСУВ Хортица Назара Волошина в эфире телемарафона.

На Кураховском направлении враг давит, пытается проводить активные штурмовые действия. Но город находится под контролем Сил обороны Украины.

Наши защитники за минувшие сутки отбили там 39 вражеских штурмов. Такой активности враг, с привлечением бронетехники не проводит, как несколько предыдущих недель назад. Бронетехнику привлекает в подавляющем большинстве для проведения штурмовых действий. Это доставка пехоты конечно, и прикрытие ее. Ранее враг применял от 5 до 10, а то и больше бронетехники. сейчас намного меньше – сообщил Волошин.

представитель ОСУВ Хортица также отметил, что особых изменений ситуация на участке фронта вокруг, и в самом Курахово - не претерпела.

Напомним

российские войска накапливают силы и возобновляют активность на Северском направлении, особенно у Временного оврага. На турецком направлении ситуация остается очень сложной.

На фронте произошло 150 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб