На фронте произошло 150 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

В настоящее время произошло 150 боевых столкновений. Самой горячей сегодня является ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском и Времовском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 27.11.2024, передает УНН.

За сегодня противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов, сбросив 22 КАБ, использовал для поражения 648 дронов-камикадзе. Совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. За сегодняшний день противник потерял на данном направлении 77 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, 13 БпЛА и четыре единицы специальной техники врага, также повредили боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Колесниковки, Загрызовой, Зеленой Рощи и Кругляковки. Все атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза в районах Грековки, Новоегоровки и Торского. Наши воины остановили все попытки врага. Также авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Ивановке и Торскому.

На Краматорском направлении враг был активен в районе Белой Горы. Украинские подразделения отбили один штурм захватчиков. под ударами российских авиабомб оказались Васюковка, Никифоровка и Марково.

На турецком направлении враг, при поддержке авиации, шесть раз проводил наступательные действия на позиции наших войск. все атаки отбиты украинскими воинами.

С начала суток враг 35 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое и Млечное. Наши подразделения отбили двадцать шесть атак, бои продолжаются, потери врага уточняются.

На Кураховском направлении противник 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки, где украинские защитники отбили 30 атак, шесть боезоткрытий до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили четырнадцать атак противника вблизи Трудового, Константинопольского, разлива, Раздольного, Сухих можжевельников и Новодаровки, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяли авиацию: сбросили КАБ на Новоселка, также ударили неуправляемыми авиаракетами по Большой Новоселке.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено шесть неудачных штурмов позиций украинских воинов.

На Курщине украинские защитники отбили 16 вражеских атак, бои продолжаются, - добавили в Генштабе.



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