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Самые горячие направления фронта: Зеленский рассказал, где сейчас самые жестокие бои

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский сообщил о наиболее активных боевых действиях на донецких направлениях, особенно в районе Курахово.

В Украине наиболее горячими направлениями остаются донецкие. В частности, на Кураховском направлении больше всего боев и там наиболее жестокие штурмы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Был доклад главкома Сырского. Как всегда, по всем деталям фронтовой ситуации и операции в Курской области. Наиболее горячими направлениями остаются донецкие. Прежде всего это Кураховское направление - больше всего боев там, наиболее жестокие штурмы. Также Покровское направление, Купянское", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность всем подразделениям-каждому солдату, сержанту и офицеру, которые уничтожают оккупанта и обеспечивают защиту украинских позиций.

Дополнение

26 ноября информационное агентство Reuters сообщало, что российские войска ускоряют наступление на востоке Украины, заняв за последнюю неделю территорию площадью почти 235 кв. км. Это стало рекордом по скорости продвижения армии рф в течение одной недели в 2024 году.

В ноябре Зеленский заявлял, что на востоке Украины есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. Это происходит из-за медленной комплектации бригад оружием и подготовки военных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
reutersReuters
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
donetskДонецк