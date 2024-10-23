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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 132 боестолкновения: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 132 боестолкновения: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 19:37  •  5519 просмотра

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За сутки произошло 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара, совершил более 610 атак дронами и около 3000 обстрелов.

С начала суток произошло 132 боевых столкновения. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 23.10.2024, передает УНН.

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 73 авиационных ударов с применением 117 КАБов, более 610 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения,

- говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак в районах Волчанска и Тихого отбиты украинскими воинами, еще две продолжаются.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. Восемь атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжаются, ситуация контролируется.

На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецка и Нелиповки три раза получили жесткий отпор от наших защитников. [Одна атака продолжается.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении.  Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. В общем, 29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 348 человек убитыми и ранеными. Уничтожен один БТР, одна БМП, четыре единицы автомобильной техники, два мотоцикла, три антенны БпЛА, одна пушка и один миномет. Кроме того, два БТР, одна ББМ, один автомобиль, одна МТЛБ и один вражеский миномет были повреждены.

На Кураховском направлении на данный момент суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 27 авиационных ударов с применением 21 КАБ,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Новым главой штаба командования Сил беспилотных систем стал Алексей Халабуда - СМИ23 октября 2024, 18:52 • 9823 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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