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Новым главой штаба командования Сил беспилотных систем стал Алексей Халабуда - СМИ

Новым главой штаба командования Сил беспилотных систем стал Алексей Халабуда - СМИ

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 18:52  •  4849 просмотра

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Экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда стал новым начальником штаба командования Сил беспилотных систем. Он заменил на этой должности Романа Гладкого, в отношении которого ранее проводилась проверка СБУ.

Романа Гладкого на должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем заменил экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда. Об этом Суспільному сообщили источники в СБС, передает УНН.

О том, что капитан первого ранга Роман Гладкий уже не занимает должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, в интервью Суспільному рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак.

"Нам поменяли начальника штаба", - сказал он.

Еще один источник Общественного в Силах беспилотных систем подтвердил, что Роман Гладкий недавно был переведен из СБС, на его место уже назначен другой человек. Кто стал новым начальником штаба СБС - в ГШ на запрос Суспільного не ответили.

Напомним

В августе Гладкого назначили начальником штаба Командования Сил беспилотных систем. СМИ писали о якобы наличии в отношении него подозрения в госизмене, а также о том, что уже во время российско-украинской войны Роман Гладкий пересекал российские пограничные пункты. В начале сентября стало известно о проверке СБУ в отношении него.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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