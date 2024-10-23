Новым главой штаба командования Сил беспилотных систем стал Алексей Халабуда - СМИ
Киев • УНН
Экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда стал новым начальником штаба командования Сил беспилотных систем. Он заменил на этой должности Романа Гладкого, в отношении которого ранее проводилась проверка СБУ.
Романа Гладкого на должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем заменил экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда. Об этом Суспільному сообщили источники в СБС, передает УНН.
О том, что капитан первого ранга Роман Гладкий уже не занимает должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, в интервью Суспільному рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак.
"Нам поменяли начальника штаба", - сказал он.
Еще один источник Общественного в Силах беспилотных систем подтвердил, что Роман Гладкий недавно был переведен из СБС, на его место уже назначен другой человек. Кто стал новым начальником штаба СБС - в ГШ на запрос Суспільного не ответили.
Напомним
В августе Гладкого назначили начальником штаба Командования Сил беспилотных систем. СМИ писали о якобы наличии в отношении него подозрения в госизмене, а также о том, что уже во время российско-украинской войны Роман Гладкий пересекал российские пограничные пункты. В начале сентября стало известно о проверке СБУ в отношении него.