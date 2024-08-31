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Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ: Командування Сил безпілотних систем про скандальне призначення

Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ: Командування Сил безпілотних систем про скандальне призначення

Київ • УНН

 • 87785 перегляди

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердило призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу. Також там вказали, що Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом служби.

Командування Сил безпілотних систем відреагувало на скандал, що виник через  призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ, пише УНН.

Капітан 1 рангу Роман Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних Силах України. У тому числі, у 2020 - 2023 роках – на посадах заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил, а згодом заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України

- йдеться у заяві.

Командування повідомляє, що Гладкий пройшов спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком повномасштабної агресії виконував завдання на різних напрямках, зокрема під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі.

За наявною інформацією Упродовж 2018 – 2019 років Капітан 1 рангу Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності

- пишуть у заяві.

Командування Сил безпілотних систем повідомляє, що цей рід військ перебуває на етапі формування та розвитку, що потребує розуміння, терпіння і, часом, тиші. Командування сподівається, що засоби масової інформації та медійні особи звертатимуться за офіційними коментарями перед публікацією будь-якої інформації.

Зазначають, що вони завжди відкриті для спілкування в межах можливого.

"Публічну частину нашої роботи ви вже могли бачити на аеродромах, складах та базах противника. Далі буде більше",- додали в заяві.

Нагадаємо

З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-Морських ЗСУ.

У 2018 році був відсторонений від посади на час службового розслідування. Тоді у ЗМІ писали, що це нібито могло бути пов’язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство його дружини. 

Крім того, зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого разом з дітьми начебто продовжувала жити у тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера займалася плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії рф.

Однак у Міністерстві оборони України у 2018 році спростували інформацію про те, що ці факти могли стати підставою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість головною причиною його відсторонення назвали "неналежне виконання службових обов’язків". 

Зеленський про звільнення Олещука: ми повинні посилюватись і берегти наших воїнів30.08.24, 20:21 • 26309 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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