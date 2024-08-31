Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ: Командування Сил безпілотних систем про скандальне призначення

Командування Сил безпілотних систем відреагувало на скандал, що виник через призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ, пише УНН.

Капітан 1 рангу Роман Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних Силах України. У тому числі, у 2020 - 2023 роках – на посадах заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил, а згодом заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України