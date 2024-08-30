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Зеленський про звільнення Олещука: ми повинні посилюватись і берегти наших воїнів

Зеленський про звільнення Олещука: ми повинні посилюватись і берегти наших воїнів

Київ • УНН

 • 26309 перегляди

Президент України вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Зеленський наголосив на необхідності посилюватися та берегти особовий склад.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука, наголосивши на необхідності посилюватися і берегти особовий склад, передає УНН.

"Зараз час висновків. Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив про призначення генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних Сил.

Додамо

29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Нагадаємо

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Павло Башинський

Павло Башинський

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