Сирський призначив заміну Олещуку: хто очолить Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про призначення генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних Сил. Це рішення прийнято після звільнення Миколи Олещука з цієї посади указом президента Зеленського.
Тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України обрали генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
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Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України
Нагадаємо
У п'ятницю, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ.