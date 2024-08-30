Сырский назначил замену Олещуку: кто возглавит Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил. Это решение принято после увольнения Николая Олещука с этой должности указом президента Зеленского.
Временным исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины избрали генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича, командующего воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
Напомним
В пятницу, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушных Сил ВСУ.