Зеленский об увольнении Олещука: мы должны усиливаться и беречь наших воинов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, отметив необходимость усиливаться и беречь личный состав, передает УНН.

"Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", - сказал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил.

Добавим

29 августа Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара РФ. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Напомним

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.