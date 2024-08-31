Командование Сил беспилотных систем отреагировало на скандал, возникший из-за назначения Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ, пишет УНН.

Капитан 1 ранга Роман Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях в Вооруженных Силах Украины. В том числе, в 2020 - 2023 годах - на должностях заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителя Командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины - говорится в заявлении.

Командование сообщает, что Гладкий прошел специализированную подготовку в Канаде, а с началом полномасштабной агрессии выполнял задачи на разных направлениях, в частности во время организации противодесантной обороны побережья в Одессе.

По имеющейся информации В течение 2018 - 2019 годов Капитан 1 ранга Гладкий прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности - пишут в заявлении.

Командование Сил беспилотных систем сообщает, что этот род войск находится на этапе формирования и развития, что требует понимания, терпения и, порой, тишины. Командование надеется, что средства массовой информации и медийные лица будут обращаться за официальными комментариями перед публикацией любой информации.

Отмечают, что они всегда открыты для общения в пределах возможного.

"Публичную часть нашей работы вы уже могли видеть на аэродромах, складах и базах противника. Дальше будет больше",- добавили в заявлении.

Напомним



С июля 2016 года Гладкий занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Военно-Морских ВСУ.

В 2018 году был отстранен от должности на время служебного расследования. Тогда в СМИ писали, что это якобы могло быть связано как с финансово-экономическими нарушениями, так и с информацией о российском гражданстве его жены.

Кроме того, отмечалось, что первые два года после начала войны жена Гладкого вместе с детьми якобы продолжала жить во временно оккупированном Крыму, а дочь украинского офицера занималась плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии рф.



Однако в Министерстве обороны Украины в 2018 году опровергли информацию о том, что эти факты могли стать основанием для служебного расследования в отношении Гладкого. Зато главной причиной его отстранения назвали "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".



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