Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про спеціальну перевірку капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки, яку проводитиме СБУ, Гладкого буде усунуто від виконання службових обов'язків.
Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про спеціальну перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони, Головнокомандувач Збройних Сил України ухвалив рішення провести додаткову спеціальну перевірку начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. Перевірку здійснюватимуть органи Служби безпеки України
На період проведення перевірки Роман Гладкий буде усунутий від виконання своїх службових обов'язків за посадою.
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