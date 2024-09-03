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24 березня, 15:27 • 55219 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 105131 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 143558 перегляди

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24 березня, 11:26 • 118545 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 110658 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114544 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 140643 перегляди

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Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

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Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

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Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем

Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем

Київ • УНН

 • 32164 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про спеціальну перевірку капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки, яку проводитиме СБУ, Гладкого буде усунуто від виконання службових обов'язків.

Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про спеціальну перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони, Головнокомандувач Збройних Сил України ухвалив рішення провести додаткову спеціальну перевірку начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. Перевірку здійснюватимуть органи Служби безпеки України

На період проведення перевірки Роман Гладкий буде усунутий від виконання своїх службових обов'язків за посадою.

Ірина Верещук подала у відставку 03.09.24, 22:11 • 79526 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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