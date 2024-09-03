Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ принял решение о специальной проверке капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки, которую будет проводить СБУ, Гладкий будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Главнокомандующий ВСУ принял решение о специальной проверке начальника штаба Сил Беспилотных систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял решение провести дополнительную специальную проверку начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. Проверку будут осуществлять органы Службы безопасности Украины
На период проведения проверки Роман Гладкий будет отстранен от выполнения своих служебных обязанностей по должности.
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