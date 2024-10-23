Роман Гладкий більше не очолює штаб Сил безпілотних систем
Київ • УНН
Начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого замінили на нову людину. Гладкого нещодавно перевели з СБС, раніше щодо нього проводилася перевірка СБУ.
Роман Гладкий, який влітку став начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду. Про це розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю "Суспільному".
Нам поміняли начальника штабу
За словами Ярмака, на цю посаду вже призначили нову людину. Він уточнив, що особисто не знайомий із цією людиною, але про нього гарно відгукуються члени волонтерського руху.
Джерело "Суспільного" у Силах безпілотних систем підтвердило, що Гладкого нещодавно перевели із СБС, однак хто став новим начальником штабу співрозмовник не уточнив.
Нагадаємо
У серпні Гладкого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем. ЗМІ писали про нібито наявність щодо нього підозри у держзраді, а також про те, що вже під час російсько-української війни Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти. На початку вересня стало відомо про перевірку СБУ щодо нього.
Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ03.09.24, 14:35 • 24805 переглядiв