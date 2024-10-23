Роман Гладкий больше не возглавляет штаб Сил беспилотных систем
Киев • УНН
Начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого заменили на нового человека. Гладкого недавно перевели из СБС, ранее в отношении него проводилась проверка СБУ.
Роман Гладкий, который летом стал начальником штаба командования Сил беспилотных систем, больше не занимает эту должность. Об этом рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак в интервью "Суспільному".
Нам поменяли начальника штаба
По словам Ярмака, на эту должность уже назначили нового человека. Он уточнил, что лично не знаком с этим человеком, но о нем хорошо отзываются члены волонтерского движения.
Источник "Суспільного" в Силах беспилотных систем подтвердил, что Гладкого недавно перевели из СБС, однако кто стал новым начальником штаба собеседник не уточнил.
Напомним
В августе Гладкого назначили начальником штаба Командования Сил беспилотных систем. СМИ писали о якобы наличии в отношении него подозрения в госизмене, а также о том, что уже во время российско-украинской войны Роман Гладкий пересекал российские пограничные пункты. В начале сентября стало известно о проверке СБУ в отношении него.
Рада включила Силы беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ3 сентября 2024, 11:35 • 24624 просмотра