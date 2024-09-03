Рада включила Силы беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11507.

Детали

«Рада поддержала в целом включение в отдельные роды сил ВСУ - Силы беспилотных систем. «За« законопроект №11507 - 294», - сообщил Железняк.

Законопроект дополняет список отдельных родов Сил обороны позицией Силы беспилотных систем. Сейчас в составе отдельных войск ВСУ есть Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы

Напомним,

В июне Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

7 мая Кабинет Министров поддержал проект указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Министр обороны Рустем Умеров назначил полковника Вадима Сухаревского командующим Силами беспилотных систем.

Командование Сил беспилотных систем ВСУ подтвердило назначение Романа Гладкого на должность начальника штаба. Также там указали, что Гладкий - офицер с многолетним опытом службы.