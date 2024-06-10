Командувачем Сил безпілотних систем призначено Вадима Сухаревського
Київ • УНН
За даними Генштабу, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Міністр оборони Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"... полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
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