Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем в ЗСУ
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України підтримав створення окремого виду Збройних сил під назвою "Сили безпілотних систем" для ефективного використання безпілотних систем у повітрі, на суші та на морі для стратегічної, оперативної та тактичної переваги над росією.
Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
За словами міністра, це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку росії.
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"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - зазначив Умєров.
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За словами Умєрова, для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.
"Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності", - резюмував він.
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