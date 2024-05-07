Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Сегодня Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

По словам министра, это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России.

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"Силы беспилотных систем - это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом - с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", - отметил Умеров.

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По словам Умерова, для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины.

"Создание Сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности", - резюмировал он.

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