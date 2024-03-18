"Развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет" - Сырский

Как украинские военные внедряют технологические инновации в ведение войны и почему в приоритете развитие применения именно беспилотных систем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Технологии и технологичность - это залог нашего превосходства над врагом. Видное место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому, развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет. - подчеркнул Сырский.

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Сырский также добавил, что в Вооруженных Силах Украины за дроны, и их применение на поле боя отвечает заместитель Главнокомандующего - Вадим Сухаревский.

Вместе с Главкомом Сухаревский следит за ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления сил обороны.

Сырский подчеркнул, что наши военные должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент он сделал на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное.

Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя. Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации - сохранение жизни наших военных. - объяснил важность направления Сырский.

Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов