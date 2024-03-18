путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
"Развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет" - Сырский
Замороженные российские активы лучше потратить на оборону Украины, а не на ее восстановление - министр иностранных дел Польши
Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ
Недельный отчет бригады "Месть": 23 оккупанта уничтожены и 67 ранены
ЕС одобрил новые санкции из-за смерти навального: что известно
Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет рф - СМИ
Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому
Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США
На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Популярные
Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта
ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF
Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП: есть пострадавшие
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
"Развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет" - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает приоритетным развитие использования беспилотных систем как ключевой технологической инновации для получения преимущества над врагом в продолжающемся конфликте.
Замороженные российские активы лучше потратить на оборону Украины, а не на ее восстановление - министр иностранных дел Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил потратить замороженные российские активы на предотвращение последствий российской агрессии и защиту Украины, а не на ее восстановление, поскольку агрессор должен платить за свои действия.
Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт - СМИ
Франция и Польша объединили усилия, чтобы добиться дальнейших ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Недельный отчет бригады "Месть": 23 оккупанта уничтожены и 67 ранены
Двадцать три российских оккупанта были убиты и шестьдесят семь ранены во время недельной наступательной операции "Месть" украинских пограничников, которые также уничтожили российскую военную технику, включая РСЗО БМ-21 "Град", "Стрелу-10", 122-мм гаубицы и гаубицы Д-30.
ЕС одобрил новые санкции из-за смерти навального: что известно
Европейский Союз утвердил новые санкции против 30 человек и двух организаций, связанных со смертью алексея навального, включая представителей российской судебной системы, которые столкнутся с запретом на поездки, замораживанием активов и другими ограничениями.
Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет рф - СМИ
Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Швейцарии, если на них не будет присутствовать россия.
Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому
Мэр Киева Виталий Кличко просит журналистов Bihus info передать информацию о незадекларированном состоянии директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, обнаруженные в их расследовании, в правоохранительные органы для оперативного публичного расследования.
Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США
Сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, встретился с президентом Зеленским и другими чиновниками и предложил предоставить Украине помощь США в виде беспроцентных кредитов, чтобы заручиться большей общественной поддержкой на родине.
На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли
Трое мужчин в возрасте 45, 55 и 67 лет погибли в результате детонации боеприпаса, когда они разбирали беспилотный летательный аппарат, который нашли у себя во дворе в селе Львов Бериславского района.
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
путин был "переизбран" президентом россии на фиктивных выборах, осужденных большинством стран как недемократические и нелегитимные, без реальной оппозиции и выбора для избирателей.