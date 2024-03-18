Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 5 млрд. гривен на приобретение оборудования для укрепления обороноспособности государства. Средства будут направлены на закупку дронов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Дополнительные 5 млрд грн выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой. Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором - написал Шмыгаль в соцсетях.

По его словам, каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности.

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