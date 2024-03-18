Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов
Киев • УНН
Украинское правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на закупку беспилотников для усиления обороноспособности страны против российской агрессии.
Кабинет министров Украины дополнительно выделил 5 млрд. гривен на приобретение оборудования для укрепления обороноспособности государства. Средства будут направлены на закупку дронов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Дополнительные 5 млрд грн выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой. Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором
По его словам, каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности.
Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности в применении дронов - Минобороны7 февраля 2024, 12:16 • 31153 просмотра
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов
Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских
На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов
Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели
Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидацииЭксклюзив
"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"
Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области
"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль
Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским
Популярные
Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Харьковской области
путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи
Публикации
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов
Украинское правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на закупку беспилотников для усиления обороноспособности страны против российской агрессии.
Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских
Восемь человек, по утверждению представителя афганского Талибана, погибли в результате пакистанских авиаударов по приграничным районам в восточных провинциях Хост и Пактика на востоке Афганистана.
На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов
Более 20 чрезвычайно опасных военных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, взрывчатка, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, обнаружили и обезвредили пиротехники на прошлой неделе в 4-х районах Сумской области.
Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели
В следующие три дня в Украине ожидается влажная погода, на дорогах гололедица, в западных областях туман, температура воздуха будет колебаться от 4° тепла до 12° мороза.
Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль
Правительство одобрило План для Ukraine Facility - 4-летней программы помощи ЕС общим размером 50 млрд евро, направленную на внедрение структурных реформ на основе европейских подходов и приближение Украины к членству в ЕС, с потенциалом получения около 16 млрд евро уже в этом году.
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит расследование в отношении главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут на предмет возможного конфликта интересов из-за использования ею автомобиля, принадлежащих "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации.
"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"
Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.
Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области
В результате российского обстрела Херсонской области пострадали 3 полицейских.
"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль
Украина принесет ЕС гораздо больше выгод, чем затраты на процесс ее вступления, что делает ее выгодной инвестицией для блока.
Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским
Трамп утверждает, что перехитрил демократов, опубликовав неподтвержденную запись разговора с президентом Владимиром Зеленским, который имеет вероятное отношение к импичменту.