Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский
Киев • УНН
Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что вновь созданные подразделения ДШВ будут мощным ресурсом на поле боя, способным нанести максимальные потери противнику и асимметрично ответить на его действия.
Подразделения Сил беспилотных систем - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, а также наносить противнику максимальные потери.
Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский на форуме "Украина. Год 2024", пишет УНН.
Детали
Целью нашей команды являются три основных тезиса: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем, которые мы формируем. Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, для подразделений, которые уже действуют в составе наших бригад. Это будет тот элемент, который даст возможность асимметрично отвечать на действия противника, наносить ему максимальные потери
Напомним,
Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.
Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский
Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что вновь созданные подразделения ДШВ будут мощным ресурсом на поле боя, способным нанести максимальные потери противнику и асимметрично ответить на его действия.
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