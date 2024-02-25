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Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский

Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 11:08  •  8547 просмотра

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Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что вновь созданные подразделения ДШВ будут мощным ресурсом на поле боя, способным нанести максимальные потери противнику и асимметрично ответить на его действия.

Подразделения Сил беспилотных систем - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, а также наносить противнику максимальные потери.

Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский на форуме "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Детали

Целью нашей команды являются три основных тезиса: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем, которые мы формируем. Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, для подразделений, которые уже действуют в составе наших бригад. Это будет тот элемент, который даст возможность асимметрично отвечать на действия противника, наносить ему максимальные потери

- сказал Сухаревский.

Напомним,

Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Створення Сил безпілотних систем дасть можливість завдавати противнику максимальних втрат - Сухаревський
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