Создание Сил беспилотных систем даст возможность наносить противнику максимальные потери - Сухаревский

Подразделения Сил беспилотных систем - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, а также наносить противнику максимальные потери.

Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский на форуме "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Детали

Целью нашей команды являются три основных тезиса: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем, которые мы формируем. Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, для подразделений, которые уже действуют в составе наших бригад. Это будет тот элемент, который даст возможность асимметрично отвечать на действия противника, наносить ему максимальные потери - сказал Сухаревский.

Напомним,

Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.