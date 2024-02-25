Створення Сил безпілотних систем дасть можливість завдавати противнику максимальних втрат - Сухаревський

Підрозділи Сил безпілотних систем – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, а також завдавати противнику максимальних втрат.

Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024", пише УНН.

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Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем, які ми формуємо. Тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, для підрозділів, які уже діють у складі наших бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника, наносити йому максимальні втрати