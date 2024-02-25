Створення Сил безпілотних систем дасть можливість завдавати противнику максимальних втрат - Сухаревський
Київ • УНН
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України заявив, що новостворені підрозділи ДШВ будуть потужним ресурсом на полі бою, здатним завдати максимальних втрат противнику та асиметрично відповісти на його дії.
Підрозділи Сил безпілотних систем – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, а також завдавати противнику максимальних втрат.
Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024", пише УНН.
Деталі
Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем, які ми формуємо. Тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, для підрозділів, які уже діють у складі наших бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника, наносити йому максимальні втрати
Нагадаємо
Президент Зеленський підписав указ про створення нового виду Збройних сил України - Сили безпілотних систем. За словами міністра оборони Рустема Умерова, це є важливим кроком у модернізації військового потенціалу України.