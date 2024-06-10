Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"? 5 часов назад • 101788 просмотра

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев 7 июня 2024, 13:28 • 245599 просмотра

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области 7 июня 2024, 10:15 • 248305 просмотра

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики 7 июня 2024, 07:27 • 250757 просмотра