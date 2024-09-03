Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Законопроєкт №11507 підтримали 294 депутати, доповнивши список окремих родів Сил оборони.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України - Сили безпілотних систем. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11507.
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"Рада підтримала в цілому включення до окремих родів сил ЗСУ - Сили безпілотних систем. "За" законопроект №11507 - 294", - повідомив Железняк.
Законопроєкт доповнює список окремих родів Сил оборони позицією Сили безпілотних систем. Наразі у складі окремих військ ЗСУ є Сили спеціальних операцій,, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сил
Нагадаємо
В червні Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".
7 травня Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Міністр оборони Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.
Командування Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердило призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу. Також там вказали, що Гладкий – офіцер з багаторічним досвідом служби.