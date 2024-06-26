Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський схвалив створення Сил безпілотних систем як окремого роду сил в структурі ЗС України.
Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил". Про це УНН повідомляє із посиланням на відповідний указ №382/2024, який опублікований на сайті глави держави.
Зеленський відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення РНБО "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо
7 травня Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Пізніше міністр оборони Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.