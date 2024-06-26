Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил". Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующий указ №382/2024, который опубликован на сайте главы государства.

Зеленский в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести в действие решение СНБО "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

7 мая Кабинет Министров поддержал проект указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

Позже министр обороны Рустем Умеров назначил полковника Вадима Сухаревского командующим силами беспилотных систем.