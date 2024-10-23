Новим очільником штабу командування Сил безпілотних систем став Олексій Халабуда - ЗМІ
Київ • УНН
Екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда став новим начальником штабу командування Сил безпілотних систем. Він замінив на цій посаді Романа Гладкого, щодо якого раніше проводилася перевірка СБУ.
Романа Гладкого на посаді начальника штабу командування Сил безпілотних систем замінив екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда. Про це Суспільному повідомили джерела в СБС, передає УНН.
Про те, що капітан першого рангу Роман Гладкий вже не обіймає посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, в інтервʼю Суспільному розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак.
"Нам поміняли начальника штабу", – сказав він.
Ще одне джерело Суспільного у Силах безпілотних систем підтвердило, що Роман Гладкий нещодавно був переведений із СБС, на його місце вже призначено іншу людину. Хто став новим начальником штабу СБС — у ГШ на запит Суспільного не відповіли.
Нагадаємо
У серпні Гладкого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем. ЗМІ писали про нібито наявність щодо нього підозри у держзраді, а також про те, що вже під час російсько-української війни Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти. На початку вересня стало відомо про перевірку СБУ щодо нього.