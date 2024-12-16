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Курахово находится под контролем ВСУ - Волошин

Курахово находится под контролем ВСУ - Волошин

Киев  •  УНН

 • 8072 просмотра

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Украинские военные контролируют Курахово в Донецкой области, но ведут тяжелые бои за удержание позиций. россия сосредотачивает резервы и пытается выровнять линию фронта, задействовав три крупные военные соединения.

Курахово в Донецкой области находится под контролем украинских военных. Наблюдается сосредоточение резервов личного состава рф на Кураховском направлении и вблизи города. Об этом сообщил представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

«На Кураховском направлении - этот город (Курахово - ред.) находится под контролем ВСУ, однако враг не оставляет попыток, наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация конечно осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе», - сказал Волошин.

По его словам, на Кураховском направлении враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в частности в городской застройке южной части города Курахово.

«Конечно наблюдается сосредоточение резервов личного состава на Кураховском направлении и вблизи города», - заявил Волошин.

Он отметил, что против Сил обороны там действуют немалые силы врага:

-90 танковая дивизия;

-20 мотострелковая дивизия;

-5 и 110-е мотострелковые бригады.

«Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта, ведь - это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, а затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке так же как на Покровском направлении. То есть у противника задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей», - рассказал Волошин.

Дополнение

В ОСУВ «Хортица» сообщали, что российские войска за прошедшие сутки, 15 декабря, пытались улучшить тактическое положение у Сторожевого, Даченского и Зеленовки, но отступили с потерями. В то же время враг активно штурмовал в районе Нового Комара, в городских застройках Часового Яра и южной части Курахово. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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