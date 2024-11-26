россияне рвутся к окрестностям Курахово - спикер ОСУВ «Хортица»

российские оккупанты в последнее время рвутся к окрестностям Курахово Донецкой области и пытаются взять его под свой контроль. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг в последнее время рвется к окраинам города Курахово, пытается всеми силами и средствами нанести огневое поражение и влияние на город. Также пытается взять его под свой контроль. Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль логистические пути, ведущие к городу и пытается прорвать оборону