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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне рвутся к окрестностям Курахово - спикер ОСУВ «Хортица»

Киев  •  УНН

 • 7264 просмотра

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российские войска активизировали наступление на окраине Курахово Донецкой области, пытаясь взять город под контроль. ВСУ сдерживают атаки врага и наносят потери противнику.

российские оккупанты в последнее время рвутся к окрестностям Курахово Донецкой области и пытаются  взять его под свой контроль. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг в последнее время рвется к окраинам города Курахово, пытается всеми силами и средствами нанести огневое поражение и влияние на город. Также пытается взять его под свой контроль. Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль логистические пути, ведущие к городу  и пытается прорвать оборону

- сказал Волошин.

Он отметил, что украинские Силы обороны сдерживают наступательные действия противника на том направлении и наносят потери рф.

«Курахово находится под контролем ВСУ», - добавил Волошин.

Дополнение

Аналитики проекта DeepState сообщали, что враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровцах и Курахово.

"Кураховское направление - самое тяжелое сейчас": Зеленский заслушал доклад Сырского о самых горячих точках фронта25 нояб. 2024, 12:50 • 18756 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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