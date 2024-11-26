россияне рвутся к окрестностям Курахово - спикер ОСУВ «Хортица»
Киев • УНН
российские войска активизировали наступление на окраине Курахово Донецкой области, пытаясь взять город под контроль. ВСУ сдерживают атаки врага и наносят потери противнику.
российские оккупанты в последнее время рвутся к окрестностям Курахово Донецкой области и пытаются взять его под свой контроль. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг в последнее время рвется к окраинам города Курахово, пытается всеми силами и средствами нанести огневое поражение и влияние на город. Также пытается взять его под свой контроль. Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль логистические пути, ведущие к городу и пытается прорвать оборону
Он отметил, что украинские Силы обороны сдерживают наступательные действия противника на том направлении и наносят потери рф.
«Курахово находится под контролем ВСУ», - добавил Волошин.
Дополнение
Аналитики проекта DeepState сообщали, что враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровцах и Курахово.
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