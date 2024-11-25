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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Кураховское направление - самое тяжелое сейчас": Зеленский заслушал доклад Сырского о самых горячих точках фронта

"Кураховское направление - самое тяжелое сейчас": Зеленский заслушал доклад Сырского о самых горячих точках фронта

Киев  •  УНН

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Главком ВСУ Сырский доложил президенту о ситуации в Донецкой области, на Запорожье и Курском направлении. Самая тяжелая ситуация сейчас на Кураховском направлении, где продолжаются работы по укреплению позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой области, на Запорожье и на Курском направлении, отметив, что Кураховское направление - самое тяжелое сейчас, пишет УНН.

Детали

"Доклад Главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции. Запорожское направление - видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию. Курская операция - наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача - максимально уничтожить российский потенциал в пограничье", - написал Президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Президент выразил благодарность "всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач".

217 боев на фронте: где враг атаковал больше всего за минувшие сутки25 нояб. 2024, 06:31 • 10476 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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