"Кураховское направление - самое тяжелое сейчас": Зеленский заслушал доклад Сырского о самых горячих точках фронта
Киев • УНН
Главком ВСУ Сырский доложил президенту о ситуации в Донецкой области, на Запорожье и Курском направлении. Самая тяжелая ситуация сейчас на Кураховском направлении, где продолжаются работы по укреплению позиций.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой области, на Запорожье и на Курском направлении, отметив, что Кураховское направление - самое тяжелое сейчас, пишет УНН.
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"Доклад Главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции. Запорожское направление - видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию. Курская операция - наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача - максимально уничтожить российский потенциал в пограничье", - написал Президент Владимир Зеленский в соцсетях.
Президент выразил благодарность "всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач".
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