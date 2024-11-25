217 боев на фронте: где враг атаковал больше всего за минувшие сутки

217 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Кураховском направлении, также враг был активен на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 25 ноября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 67 авиаударов, в частности сбросил 85 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более полутора тысяч дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлинск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

На Торецком направлении агрессор совершил девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Гановки.

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов (49 КАБ) по российской территории, украинские защитники отбили 25 атак захватчиков", - говорится в сводке.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за сутки: более 1600 военных и сотни единиц техники уничтожены