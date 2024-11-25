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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери оккупантов за сутки: более 1600 военных и сотни единиц техники уничтожены

Потери оккупантов за сутки: более 1600 военных и сотни единиц техники уничтожены

Киев  •  УНН

 • 7748 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1610 российских военных и уничтожили значительное количество техники. Общие потери врага с начала войны достигли 732 350 личного состава.

За сутки противник потерял 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 25.11.24:

- Личный состав: 732 350 (+1610).

- Танки: 9429 (+6).

- Бронированные боевые машины: 19236 (+27).

- Артиллерийские системы: 20787 (+22).

- РСЗВ: 1254.

- Средства ППО: 1004.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19480 (+114).

- Крылатые ракеты: 2764.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29948 (+84).

- Специальная техника: 3681 (+2).

Генштаб: на передовой происходило 198 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении24 нояб. 2024, 21:55 • 14176 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина