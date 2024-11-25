Потери оккупантов за сутки: более 1600 военных и сотни единиц техники уничтожены

За сутки противник потерял 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 25.11.24:

- Личный состав: 732 350 (+1610).

- Танки: 9429 (+6).

- Бронированные боевые машины: 19236 (+27).

- Артиллерийские системы: 20787 (+22).

- РСЗВ: 1254.

- Средства ППО: 1004.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19480 (+114).

- Крылатые ракеты: 2764.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29948 (+84).

- Специальная техника: 3681 (+2).

Генштаб: на передовой происходило 198 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении