Потери оккупантов за сутки: более 1600 военных и сотни единиц техники уничтожены
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1610 российских военных и уничтожили значительное количество техники. Общие потери врага с начала войны достигли 732 350 личного состава.
За сутки противник потерял 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 25.11.24:
- Личный состав: 732 350 (+1610).
- Танки: 9429 (+6).
- Бронированные боевые машины: 19236 (+27).
- Артиллерийские системы: 20787 (+22).
- РСЗВ: 1254.
- Средства ППО: 1004.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19480 (+114).
- Крылатые ракеты: 2764.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 29948 (+84).
- Специальная техника: 3681 (+2).
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