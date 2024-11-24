Генштаб: на передовой происходило 198 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении
Киев • УНН
За сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Кураховском направлении - 57 попыток прорыва возле 9 населенных пунктов.
На передовой произошло 198 боестолкновений. Оккупанты больше всего атакуют на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг 6 раз в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении противник проводил 14 атак возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.
На Лиманском направлении захватчики 20 раз били возле населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Торское и Серебрянка.
На Краматорском направлении террористы пытались продвинуться неподалеку Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении вражеские силы совершили 9 атак у Дилиевки, Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении противник 41 раз бил в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого.
На Кураховском направлении агрессор совершил 57 попыток неподалеку пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка.
На Времовском направлении враг 14 раз атаковал вблизи Трудового, Новоселки и Макаровки.
На Приднепровском направлении захватчики реализовали 4 безуспешные атаки.
На фронте произошло 227 боестолкновений: враг применяет бомбардировочную и штурмовую авиацию - Генштаб24 нояб. 2024, 06:41 • 19364 просмотра