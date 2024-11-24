На фронте произошло 227 боестолкновений: враг применяет бомбардировочную и штурмовую авиацию - Генштаб

В течение суток на российско-украинском фронте произошло 227 боевых столкновений. Активнее всего россияне продолжают атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 39 авиаударов, в частности, сбросил 53 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 800 дронов-камикадзе, - говорится в сообщении.



Детали

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Григорьевка, Белогоровка, Часов Яр, Торецк, Нелиповка, Катериновка, Иванополье, Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухая Балка, Дачное, Романовка, Улаклы, Константинополь, Великая Новоселка Донецкой области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и одну радиолокационную станцию врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского.

Враг активно использовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении ппротивник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Пять раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по позициям наших воинов 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня. - добавили в Генштабе.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Еще более 1000 оккупантов, 4 танка и 5 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага