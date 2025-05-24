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Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов
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За сутки на фронте произошло 202 боя: россияне атакуют на 10 направлениях

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В течение 23 мая на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения, армия РФ атакует украинские позиции на 10 направлениях. Силы обороны наносят ощутимые потери оккупантам.

За сутки на фронте произошло 202 боя: россияне атакуют на 10 направлениях

В течение суток 23 мая на российско-украинском фронте зафиксировали 202 боевых столкновения. Армия рф продолжает атаковать украинские позиции на 10 направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 24 мая, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 24.05.2025, в течение минувших суток на фронте произошло 202 боестолкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 77 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 130 КАБ. Кроме этого, совершил 5837 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2997 дронов-камикадзе

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Запселье Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Долгая Балка Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Николаевка, Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Двуречная.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполевка и в сторону Григоровки и Белогоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения в районе Курдюмовки и в сторону Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора неподалеку населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 30 атак в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле, Богатырь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Одрадного.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед в районах Степового и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки пройти вперед.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчика на Курском направлении. На данном направлении за прошедшие сутки враг нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 12 КАБ, совершил 281 обстрел, из которых 13 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 43 штурмовых действия захватчиков.

На Северском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 47 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 232 БПЛА оперативно-тактического уровня, 232 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Войска рф продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState24.05.25, 04:22 • 3174 просмотра

Вита Зеленецкая

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