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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
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Армія рф за добу на фронті втратила ще 1130 своїх військових

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Українські захисники знищили 1130 росіян, 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ та 2 засоби ППО за минулу добу. Загальні втрати ворога сягнули 979830 осіб.

Армія рф за добу на фронті втратила ще 1130 своїх військових

Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 979830 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10852 (+11)
      • бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47)
        • артилерійських систем ‒ 28201 (+36)
          • РСЗВ ‒ 1395 (+5)
            • засоби ППО ‒ 1169 (+2)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37177 (+232)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49639 (+232)
                            • спеціальна техніка ‒ 3895 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Протягом доби, 23 травня на фронті відбулося 150 боєзіткнень. Ворог завдав 50 авіаційних ударів, скинув 80 КАБ, залучив 1291 дрон-камікадзе та здійснив 4204 обстріли.

                              На виробництво артилерії та дронів: Зеленський доручив забезпечити додаткове фінансування23.05.25, 18:35 • 2492 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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