Армія рф за добу на фронті втратила ще 1130 своїх військових
Київ • УНН
Українські захисники знищили 1130 росіян, 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ та 2 засоби ППО за минулу добу. Загальні втрати ворога сягнули 979830 осіб.
Українські захисники ліквідували за добу ще 1130 російських загарбників, а також знищили 11 танків, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 979830 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10852 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47)
- артилерійських систем ‒ 28201 (+36)
- РСЗВ ‒ 1395 (+5)
- засоби ППО ‒ 1169 (+2)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37177 (+232)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49639 (+232)
- спеціальна техніка ‒ 3895 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом доби, 23 травня на фронті відбулося 150 боєзіткнень. Ворог завдав 50 авіаційних ударів, скинув 80 КАБ, залучив 1291 дрон-камікадзе та здійснив 4204 обстріли.
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