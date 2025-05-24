Армия рф за сутки на фронте потеряла еще 1130 своих военных

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО, 2 средства ПВО. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 979830 (+1130) человек ликвидировано

танков ‒ 10852 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47)

артиллерийских систем ‒ 28201 (+36)

РСЗО ‒ 1395 (+5)

средства ПВО ‒ 1169 (+2)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37177 (+232)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49639 (+232)

специальная техника ‒ 3895 (0)

Данные уточняются.

Напомним

В течение суток, 23 мая на фронте произошло 150 боестолкновений. Враг нанес 50 авиационных ударов, сбросил 80 КАБ, привлек 1291 дрон-камикадзе и совершил 4204 обстрела.

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