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Армия рф за сутки на фронте потеряла еще 1130 своих военных

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Украинские защитники уничтожили 1130 россиян, 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО и 2 средства ПВО за минувшие сутки. Общие потери врага достигли 979830 человек.

Армия рф за сутки на фронте потеряла еще 1130 своих военных

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО, 2 средства ПВО. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 979830 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10852 (+11)
      • боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47)
        • артиллерийских систем ‒ 28201 (+36)
          • РСЗО ‒ 1395 (+5)
            • средства ПВО ‒ 1169 (+2)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37177 (+232)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49639 (+232)
                            • специальная техника ‒ 3895 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В течение суток, 23 мая на фронте произошло 150 боестолкновений. Враг нанес 50 авиационных ударов, сбросил 80 КАБ, привлек 1291 дрон-камикадзе и совершил 4204 обстрела.

                              На производство артиллерии и дронов: Зеленский поручил обеспечить дополнительное финансирование23.05.25, 18:35 • 2458 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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