Армия рф за сутки на фронте потеряла еще 1130 своих военных
Киев • УНН
Украинские защитники уничтожили 1130 россиян, 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО и 2 средства ПВО за минувшие сутки. Общие потери врага достигли 979830 человек.
Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО, 2 средства ПВО. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 979830 (+1130) человек ликвидировано
- танков ‒ 10852 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47)
- артиллерийских систем ‒ 28201 (+36)
- РСЗО ‒ 1395 (+5)
- средства ПВО ‒ 1169 (+2)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37177 (+232)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49639 (+232)
- специальная техника ‒ 3895 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В течение суток, 23 мая на фронте произошло 150 боестолкновений. Враг нанес 50 авиационных ударов, сбросил 80 КАБ, привлек 1291 дрон-камикадзе и совершил 4204 обстрела.
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