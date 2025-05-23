На производство артиллерии и дронов: Зеленский поручил обеспечить дополнительное финансирование
Киев • УНН
Президент Украины поручил обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерийских снарядов и дронов. Две трети средств на снаряды уже обеспечены.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги и поручил ему обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерийских снарядов, передает УНН.
Первое: обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии – снарядов. Результат есть – две трети средств уже обеспечены
Он добавил, что также будет предоставлено дополнительное финансирование на производство дронов в Украине.
Второе: дополнительное финансирование средств на производство дронов в Украине. Средства будут
Дополнение
Страны Европейского Союза уже выделили Украине две трети из 2 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом после встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В прошлом году Украине в рамках "чешской инициативы" поступило около полутора миллионов снарядов разного калибра, в этом году поступит еще 400 тысяч.