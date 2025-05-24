За добу на фронті сталося 202 бої: росіяни атакують на 10 напрямках

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів
06:14 • 4350 перегляди

Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 72471 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 84210 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 62093 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 76514 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 67015 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 52881 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 51882 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 46933 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 171102 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.3м/с
48%
747мм
Популярнi новини

Війська рф обстріляли Донеччину: троє загиблих, п'ятеро поранених, руйнування

23 травня, 21:41 • 6044 перегляди

У Києві знову вибухи: українська столиця зазнає комбінованої ворожої атаки, працює ППО

23 травня, 21:59 • 20919 перегляди

Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження

23 травня, 22:51 • 6622 перегляди

Комбінований обстріл Києва: багато постраждалих, пожежі та пошкодження в кількох районах

23 травня, 23:19 • 10250 перегляди

У ДСНС показали наслідки російської масованої атаки дронів та балістики на Київ цієї ночі: фото

02:43 • 10892 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 72471 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 171102 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 265242 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 345487 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 332103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кличко

Лисак Сергій Петрович

Рустем Умєров

Каш Пател

Еммануель Бонн

Актуальні місця

Київ

Київська область

Италия

Донецька область

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 10246 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 11724 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 16206 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

23 травня, 15:23 • 25347 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

23 травня, 14:47 • 27943 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Forbes

9K720 Iskander

За добу на фронті сталося 202 бої: росіяни атакують на 10 напрямках

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Протягом 23 травня на фронті зафіксовано 202 бойових зіткнення, армія РФ атакує українські позиції на 10 напрямках. Сили оборони завдають відчутних втрат окупантам.

За добу на фронті сталося 202 бої: росіяни атакують на 10 напрямках

Упродовж доби 23 травня на російсько-українському фронті зафіксували 202 бойових зіткнення. Армія рф продовжує атакувати українські позиції на 10 напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) від 24 травня, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 24.05.2025, протягом минулої доби на фронті відбулося 202 боєзіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запсілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Довга Балка Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки і Білогорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 30 атак у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марних спроби пройти вперед.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбника на Курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, здійснив 281 обстріл, з яких 13 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 47 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 232 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 232 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Війська рф просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState24.05.25, 04:22 • 3338 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Вовчанськ
Курськ
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Збройні сили України
Херсонська область
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Курахове
Україна
Краматорськ
Куп'янськ
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,959.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,549.16