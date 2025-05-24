Війська рф просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
Київ • УНН
Російська армія досягла успіхів біля трьох населених пунктів на Донеччині. Аналітики DeepState зафіксували просування окупантів біля Попового Яру, Дачного та в Романівці.
У п'ятницю, 23 травня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.
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За інформацією аналітиків, просування окупантів зафіксоване біля трьох населених пунктів у Донецькій області.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці", - йдеться у дописі DeepState.
Нагадаємо
22 травня російські окупанти просунулись на ще двох напрямках у Донецькій області – в районах населених пунктів Яблунівка і Надіївка.
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